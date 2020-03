Coronavirus : Devin Booker organise une levée de fond sur Twitch

Depuis la suspension de la NBA, Devin Booker a remplacé la NBA par les jeux vidéos, et il passe beaucoup de temps en live sur la plateforme de streaming Twitch. Pour aider dans la lutte contre le coronavirus, il a décidé d’organiser une campagne de levée de fond sur Twitch au profit d’associations à but non lucratif comme la Banque Alimentaire d’Arizona. L’arrière de 23 ans va ouvrir le bal en donnant lui-même 100 000 dollars.

« Vu l’évolution sans précédent et constante de la situation à cause de l’épidémie de coronavirus sur notre communauté et ailleurs, Devin Booker, en partenariat avec l’association de charité des Suns va lever des fonds en streamant sur Twitch pour aider les associations caritatives qui soutiennent les plus vulnérables. En tant que gamer passionné et All-Star, Booker s’est engagé à donner 100 000 dollars pour commencer cette campagne et l’association de charité des Suns va faire de même » ont expliqué les Suns dans un communiqué.

An avid gamer and NBA All-Star, Suns guard @DevinBook pledged $100,000 to tip off the giving campaign on Twitch. Phoenix Suns Charities will match that initial donation. Funds will benefit non-profits like the Arizona Food Bank Network. — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) March 19, 2020