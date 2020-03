Jeremy Lin et Ekpe Udoh sont retournés en Chine

Edit : Ty Lawson, Donatas Motiejunas, Sonny Weems, Kyle Fogg, Pooh Jeter, Marko Todorovic et Antonio Blakeney sont aussi arrivés en Chine selon ESPN. Quant à Lance Stephenson il est aussi sur le retour.

La Chinese Basketball Association a annoncé il y a quelques jours que le championnat chinois allait recommencer, et que les joueurs qui étaient rentrés chez eux avaient intérêt à retourner avec leur équipe respective, sous peine de bannissement (on parle de 3 ans). Certains joueurs ont donc fait le choix de retourner en Chine, comme par exemple Jeremy Lin et Ekpe Udoh.

Le meneur et l’intérieur sont déjà arrivés selon Sportando et devront apparemment suivre une période de quarantaine de deux semaines avant de rejoindre Pekin et de reprendre leurs activités basketballistiques.

Certains devraient eux décider de ne pas rejoindre leur équipe, quitte à ne plus pouvoir rejouer en Chine.

