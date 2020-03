Steve Ballmer donne un million de dollars pour lutter contre le coronavirus

Le Ballmer Group, fondé par le propriétaire des Clippers Steve Ballmer et sa femme Connie Ballmer, va donner un million de dollars à la communauté de Los Angeles pour aider à lutter contre le coronavirus.

La Californie est pour le moment le troisième état le plus touché par l’épidémie aux Etats-Unis, avec un peu moins de 1 000 cas recensés. Le problème, c’est qu’il y a une pénurie de tests et que tout le monde ne peut pas s’assurer de ne pas être infecté. Les Warriors ont par exemple pris la décision de ne pas tester leurs joueurs. Il y a surement donc bien plus de malades.

Le geste de Ballmer et de sa femme s’inscrit dans la liste de plus en plus longue de propriétaires et de joueurs donnant de l’argent pour soutenir les Américains ou leurs employés, au chômage à cause de la suspension de la NBA.