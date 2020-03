Luka Doncic, Dwight Powell et Mark Cuban s’associent pour la bonne cause

Les gestes de générosité se multiplient en NBA en cette crise sans précédent et aujourd’hui on apprend que les Mavericks se mobilisent une nouvelle fois (Mark Cuban avait été le premier proprio à assurer à ses employés qu’ils seraient payés pendant la suspension). Luka Doncic, Dwight Powell et Mark Cuban se sont associés pour donner 500 000$ au centre médical de l’Université de Texas Southern et de l’hôpital Parkland.

Les fonds seront alloués aux personnels en première ligne pour faire face à l’épidémie du coronavirus afin qu’ils puissent faire garder leurs enfants, compliqué en cette période.

The Dallas Mavericks announced today that Mark Cuban, Luka Dončić and Dwight Powell have teamed up with the Dallas Mavericks Foundation to donate $500,000 to support childcare for healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 response effort during this unprecedented time. pic.twitter.com/6yBsKCs7f5

— Mavs PR (@MavsPR) March 20, 2020