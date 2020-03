Jeremy Lin répond à Donald Trump et son « virus chinois »

Donald Trump a encore fait parler de lui pour les mauvaises raisons sur Twitter. Dans un message d’auto-congratulations posté il y a deux jours sur le réseau social, le président américain s’est permis de qualifier le coronavirus (COVID-19) de « virus chinois ». Un terme qui a évidemment provoqué l’indignation de beaucoup de personnes, dont Jeremy Lin.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China – against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020