Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic, en concurrence et amis : « J’aime son esprit de compétition »

En théorie, les deux arrières des Kings Buddy Hield et Bogdan Bogdanovic devraient se tirer dans les pattes, vu qu’ils évoluent au même poste et sont donc en concurrence. Mais ce n’est pas du tout le cas. Les deux joueurs affichent une belle complicité sur le terrain, et ils sont même amis en dehors. Tellement que Hield a visité la Serbie, le pays natal de son coéquipier, en 2018.

« La première fois que je l’ai rencontré, j’ai aimé son esprit de compétition. C’est le même type de gars que moi sur le terrain. Lors des jours d’entrainement, on aime rester après pour travailler sur notre jeu. On joue et on n’essaie pas de se trouver des excuses. On a la même éthique de travail. » Bogdan Bogdanovic.

Bogdanovic est arrivé en NBA en 2017/2018. Mais il n’était pas un rookie ordinaire. Du haut de ses 25 ans, il pouvait déjà se targuer d’une belle expérience en Europe et a impressionné pas mal de monde, en marquant en moyenne 11,8 points, en plus de 2,9 rebonds et 3,3 passes par rencontre, lors de cet exercice. Hield, lui, était sophomore. Et les deux hommes sont vite devenus amis, tout simplement parce que l’arrière apprenait alors à l’époque à ne pas être le centre de l’attaque. Grâce au Serbe, il a compris que ce n’était pas parce qu’il lâchait la balle qu’il ne la reverrait pas.

Hield a profité de la blessure de son ami pour commencer la saison 2017/2018 titulaire, et réussir le meilleur exercice de sa carrière, avec 20,7 points de moyenne. Mais depuis quelques semaines, c’est le Serbe qui a récupéré le poste. Hield n’était plus autant en réussite à trois points (il est remonté à 40%, contre 43% la saison dernière) et les Kings étaient en difficulté, avec 15 défaites en 18 matchs. Luke Walton a donc fait sortir Hield du banc, et avec succès puisque sur les 20 matchs suivants, les Californiens ont affiché 13 victoires. Ce changement a aussi été bénéfique pour les joueurs individuellement. La moyenne de points de Bogdanovic n’a pas changé (14,5), mais ses pourcentages aux tirs ont pris deux points. Du côté de Hield, son efficacité a aussi été boostée, avec un joli 48% de loin depuis qu’il est remplaçant. Loin de ses 36% en tant que titulaire. Et les deux hommes continuent de se tirer la bourre pour avoir le plus de temps de jeu et de responsabilités, sans que cela ne remette en cause leur amitié.

« On ne peut pas contrôler notre temps de jeu. Celui qui est chaud reste sur le terrain, et on finit souvent les rencontres ensemble. On doit rester concentrer, c’est comme ça qu’on est meilleur. » Buddy Hield. « Notre amitié n’a jamais changé. Peu importe ce qui arrive, on aime être ensemble sur le terrain et quand le coach nous met en même temps sur le parquet, on exécute le mieux possible. On est bon quand on est ensemble sur le terrain. Parfois, on a du mal en défense, mais on peut marquer beaucoup de points. On s’apprécie parce qu’on aime l’esprit de compétition de l’autre. Et il y a des choses sur lesquelles on peut influer, et d’autres où ce n’est pas le cas. Comme lorsque le coach vous fait jouer ou non, quand il pense qu’il a besoin de vous… On est tous les deux prêts pour n’importe quel challenge. » Bogdan Bogdanovic.

Niveau caractère par contre, les deux arrières sont très différents. Hield est très extraverti, alors que Bogdanovic beaucoup moins.

« C’est son côté européen. C’est un bon gars, il est marrant et on s’entend bien en dehors des terrains. Vous savez comment c’est en NBA, on se retrouve et on s’amuse. On ne se crée pas des problèmes et il n’a pas de mauvaise influence. Il est concentré sur les bonnes choses et c’est bien pour nous. » Buddy Hield.

Malgré leur bonne entente, ils n’ont toujours pas réussi à ramener les Kings en playoffs. Cette saison, ils ne sont qu’à la onzième place de la conférence Ouest, avec 28 victoires et 36 défaites.

Via The Athletic.