Rudy Gay : « Je n’ai pas le sentiment que les Clippers ont assez d’expérience commune »

La saison NBA s’est arrêtée brutalement et à un mois de la fin de la saison régulière, c’était la grande incertitude sur le futur champion. Si elle reprend la donne sera toujours la même et ne demandez pas à Rudy Gay de désigner un grand favori :

« Je ne sais pas. Le truc avec cette saison c’est que tout le monde pourrait être battu. Mais bien sûr les réponses qui reviennent le plus, ce sont les Bucks ou les Lakers. Donc ces deux équipes. L’an passé les Bucks n’ont pas réussi à être à la hauteur. Et je sais que cela prend du temps. Quand tu es une très bonne équipe, il te faut plusieurs années pour aller en finales et je pensais que ça allait être cette année. » Rudy Gay

Et les Clippers ?

« Les Clippers ont à peine joué au complet. Donc il faut créer une alchimie en playoffs, surtout si tu arrives à te frayer un chemin jusqu’en finales. Mais je n’ai pas le sentiment que les Clippers ont assez d’expérience commune. » Rudy Gay

Et quand on lui parle du titre de MVP, il ne sait pas trop non plus…

C’est soit Giannis ou LeBron. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas lequel. Les gens peuvent avancer beaucoup d’arguments pour les deux. ‘LeBron a cette équipe’, et ‘Giannis ne peut pas shooter’, ce genre de choses, mais j’ai le sentiment que les deux jouent bien. Même Dame avait une petite chance. Il avait une chance. Évidemment leur équipe se débrouille bien. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, mais je pense que beaucoup de joueurs font une bonne saison et ont une chance d’être dans la discussion. Pour moi il y a beaucoup de joueurs. » Gay

Via The Athletic