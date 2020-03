Tre Jones vers la NBA

Invité du podcast The 247Sports College Basketball Show, Mike Krzyzewski, coach de Duke, a annoncé que son meneur de jeu Tre Jones allait prendre la direction de la NBA et se déclarer à la draft.

« Evidemment, pour Tre Jones nous savons qu’il va partir, peu importe quand il fera l’annonce. » Coach K

Joueur de l’année en ACC, le frère de Tyus a sorti un belle saison avec 16.2 points, 6.4 passes et 1.8 interception et il est annoncé en fin de premier tour, début de second. L’an passé il avait décidé de ne pas se présenter à la draft pour faire une saison de plus avec les Blue Devils. Lors de sa saison freshman il tournait à 9.4 points et 5.3 rebonds aux côtés de Zion Williamson, RJ Barrett et Cam Reddish.