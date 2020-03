George Karl « Melo, le meilleur attaquant que j’ai jamais coaché, j’aurais aimé mieux l’aider à devenir un ‘championship player’ »

Dans son livre Furious George publié en 2017, George Karl avait découpé Carmelo Anthony, qu’il avait coaché à Denver de 2005 à février 2011. Au moment du transfert de l’ailier à New York, l’ex-coach NBA avait aussi déclaré : « C’est un soulagement pour le coach et l’équipe, comme quand on perce une ampoule». Karl, qui s’est exprimé sur sa période aux Nuggets dans un épisode de son podcast publié vendredi, semble aujourd’hui avoir tourné la page.

« Il a gagné beaucoup de matchs pour nous à Denver. C’est grâce à lui qu’on est passés d’une équipe ordinaire à une équipe de playoffs. Melo était le meilleur attaquant que j’ai jamais coaché. Avec le recul, j’aurais aimé mieux l’aider à devenir un ‘championship player’ »

En 564 matchs NBA avec les Nuggets (4 sélections au All-Star Game), Anthony a tourné à 24.8 points, 6.3 rebonds et 3.1 passes par match avec la franchise, dont il est le 3ème meilleur marqueur de l’histoire derrière Alex English et Dan Issel et avec qui il a été au mieux en finales de conférence Ouest en 2009 (défaite contre les Lakers de Kobe Bryant).