Sous immunodépresseurs, Larry Nance Jr. fait partie des personnes vulnérables face au coronavirus

Depuis le début, Larry Nance Jr. prend très au sérieux la menace représentée par le coronavirus. Et pour cause, le Cav ne peut déjà pas se permettre de prendre une « simple » grippe voire un bête rhume à la légère. À l’âge de 16 ans, on lui a diagnostiqué une maladie de Crohn (inflammation chronique du système digestif). Pour combattre cette dernière, Nance prend des médicaments immunodépresseurs, ce qui le rend plus susceptible aux infections en général de part la diminution de l’activité immunitaire.

« De temps en temps vous entendez quelqu’un dire quelque chose du genre : ‘Oh on en ait trop, ce n’est pas si grave que ça’. Et moi ma réaction c’est : ‘Quoi ?!’. C’est vraiment quelque chose que l’on doit prendre sérieusement. » Larry Nance Jr.

Après Rudy Gobert, 13 autres joueurs NBA ont pour le moment été testés positifs au COVID-19.

« C’était assez terrifiant. Oui, j’avais peur pour moi et mes coéquipiers. Il n’y avait rien à faire d’autre qu’attendre, voir si je commençais à tousser ou quelque chose. » Larry Nance Jr.

Heureusement pour Nance, qui avait joué le Jazz le 2 mars, aucun symptôme n’est apparu. En communication constante avec le staff des Cavs et ses médecins, il n’a pas été testé. Il continue à prendre ses médicaments : du méthotrexate chaque semaine (qui permet de supprimer les symptômes) et une perfusion de Remicade (Infliximab) toutes les 6 semaines et demi. Une infirmière viendra chez lui s’occuper de cette dernière la semaine prochaine, afin d’éviter tout autre contact. Les deux sont des immunodépresseurs et affaiblissent donc son système immunitaire. Un traitement qui ne l’empêche pas de ne pas avoir le droit de manger de noix, de graines ou d’aliments épicés et gras.

Sagement chez lui depuis une semaine, Nance a fait don de 100 000$ (50 000 chacune) à deux associations de Cleveland : l’Akron-Canton Regional Foodbank et la Greater Cleveland Food Bank. Et en attendant de savoir si la NBA reprendra ou non, il passe son temps entre jeux vidéos (avec Cedi Osman et Ante Zizic) ou textos avec Tristan Thompson et Kevin Love.

« Tout le monde va bien, c’est juste qu’on s’ennuie. Mais je vais vous dire, si c’est la seule chose dont on a à se plaindre, c’est que ça va plutôt pas mal ! » Larry Nance Jr.

