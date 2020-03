En attendant l’été, Andre Drummond distribue les bons points à Cleveland

Andre Drummond, transféré par Detroit à Cleveland le 6 février dernier, a participé à une séance de questions/réponses pour Bleacher Report.

Le pivot de 28 ans (2,08 m), spécialiste du rebond et deux fois All-Star chez les Pistons, pourra devenir free agent cet été s’il n’active pas sa player option de 28,7 millions de dollars.

« Pour le moment je me concentre sur le fait de rester en bonne santé, c’est encore loin. J’aime être à Cleveland, et je prendrai une décision quand ce sera le moment. »

Sur une échelle de 1 à 10, il a donné la note de 9 à sa nouvelle ville. En 8 matchs avec les Cavs cette saison, Drummond a tourné à 17.5 points et 11.1 rebonds de moyenne par match avant la suspension de la saison suite à l’épidémie de COVID-19. Retrouvez ci-dessous en vrac d’autres questions/réponses recueillies en même temps que celles concernant son avenir.

« – Si tu pouvais te comparer à n’importe quel joueur NBA dans l’histoire ?

– Bill Russell ou Karl Malone.

– Tout va bien entre toi et Embiid maintenant ?

– Il n’y jamais eu de problème entre nous. C’est du basket et je fais beaucoup de trash talk. Lui le fait sur les réseaux sociaux, moi en match.

– Si tu pouvais jouer n’importe quel joueur du passé ou du présent en 1 contre 1 ?

– Shaq, ou Wilt Chamberlain.

– Quelle salle a le meilleur environnement en NBA ?

– Cleveland, mais en dehors, je dirais OKC, celle des Warriors et Boston.

– Est-ce que tu as une équipe ou un joueur que tu aimes particulièrement battre ?

– Non, mais j’aime être l’outsider. J’aime battre les équipes dont on parle le plus, donc actuellement, les Lakers. »