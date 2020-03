Kelly Oubre Jr. change d’agent et engage le père de Tobias Harris

Représenté jusque là par Bill Duffy et Nima Namakian de BDA Sports, l’ailier des Suns Kelly Oubre Jr. a décidé de changer d’agent selon The Inquirer. Il a signé avec Torrel Harris d’Unique Sports Management International. Harris n’est autre que le père du Sixer Tobias Harris, qui avait décroché u contrat de 5 ans et 180 millions de dollars l’été dernier.

Oubre avait signé en juillet 2019 un contrat de 2 ans et 30 millions de dollars avec les Suns.

Rappelons qu’il avait été opéré début mars d’une rupture du ménisque du genou droit et doit être réévalué début avril. Il réalisait sa meilleure saison avec 18.7 points à 45.2% dont 35.2% à 3-pts, 6.4 rebonds 1.5 passe et 1.3 interception en 34.5 minutes sur 56 matchs.

