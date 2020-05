Paul George dévoile son 5 majeur All-Time, sans Michael Jordan

Invité d’Adrian Wojnarowki, Paul George s’est prêté à l’habituel jeu du 5 majeur All-Time, et au poste 2, il a dérogé à la règle habituelle de mettre Michael Jordan. Il a en effet sa préférence pour un joueur avec qui il a grandit : Kobe Bryant.

Vous validez le 5 de PG ? Son coach Doc Rivers ne valide peut-être pas puisqu’il a pas moins de 4 joueurs différents dans le sien :

« Je vais mettre Kareem en pivot. Ensuite Tim Duncan en 4, parce que ce sont tous les deux des two-way players (attaque/défense). Puis Michael et Magic en 2 et 1. Et enfin LeBron en 3. Ça me fait une équipe où mon joueur le plus petit fait 2,01 m, bonne chance. » Doc Rivers