Gregg Downer : « Beaucoup n’ont pas idée du travail effectué par Kobe Bryant pour avoir la reconnaissance et le respect de Michael Jordan »

Près de deux mois après la tragédie qui nous a enlevé Kobe Bryant, les récits et les hommages continuent. Pour le Philadelphia Inquirer, c’est son coach au lycée, Gregg Downer, qui a parlé du Black Mamba qu’il a vu grandir. Il revient notamment sur la volonté de suivre les traces de son modèle, Michael Jordan.

« J’ai su avant beaucoup d’autres que le vrai rêve de Kobe était de devenir le nouveau Michael Jordan. Nous en avons souvent parlé lors de son développement entre 13 et 17 ans, et vous pouviez clairement le voir dans ses mimiques, dans ses imitations. Michael Jordan représentait une grande part de son identité. Le discours de Jordan était emblématique, tout comme la personne qu’il était. Avec les larmes coulant le long de ses joues, le toujours très stoïque et orgueilleux Jordan – lui qui a eu 6 bagues de champions tant convoitées par Kobe – a reconnu qu’il était son petit frère et que Kobe était un incroyable joueur. Kobe devait avoir le sourire jusqu’aux oreilles depuis le paradis en entendant son héros confirmer sa grandeur. J’espère que lui et Gianna ont partagé cet incroyable moment. Beaucoup n’ont pas idée du travail effectué par Kobe pour avoir la reconnaissance et le respect de Michael Jordan. Je suis sûr qu’il veut toujours faire ce un contre un avec lui lorsqu’ils se rejoindront. » Gregg Downer