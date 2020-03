David Griffin : « L’idée d’annuler la saison n’est pas du tout dans leur esprit »

Président des New Orleans Pelicans, David Griffin a participé à des conférences téléphoniques avec la NBA ces derniers jours et il est donc bien au courant de ce qui se passe en coulisse. Et quand on lui demande ce qu’il adviendra de la saison, il confie qu’actuellement une annulation n’est pas du tout dans les plans de la ligue.

« Avec le fait que tout change rapidement et est en constante évolution, il serait prématuré de dire ce qui va se passer au final avec la NBA. Je sais clairement que la ligue est très attentive à l’idée de recommencer à jouer. L’idée d’annuler la saison n’est pas du tout dans leur esprit, et nous étudions toutes les possibilités de pouvoir livrer un produit aux fans. Franchement, nous allons tous avoir besoin d’un divertissement dans le futur. Mais avant de pouvoir arriver à un point où nous pensons que nous avons contenu le virus, nous allons continuer de rester confinés. J’espère que cela arrivera le plus tôt possible. » Griffin

Pour l’instant impossible de dire ce qui pourra se passer alors que le pic de l’épidémie semble encore loin aux États-Unis, qui est en train de prendre tout juste conscience des ravages du virus.

Via Pelicans.com