Depuis le retour à la compétition de Zion Williamson le 22 janvier, les New Orleans Pelicans vont beaucoup mieux et affichent un bien meilleur niveau, ce qui leur a permis de se repositionner dans la course aux playoffs. Pour le président David Griffin, le duo Lonzo Ball – Zion est une des raisons de ces performances encourageantes.

« C’est grandement lié à l’alchimie que vous voyez avec Lonzo et Zion. Ils ont une connexion spéciale. Je pense que le fait que Nicolo Melli a plus de temps de jeu et commence à être un élément important de la rotation a aussi été essentiel. Ces trois gars fonctionnent incroyablement bien ensemble. Zion c’est un joueur de plus qui peut apporter de la création verticale en attaque, et Lonzo peut prendre à revers les défenses avec son passing. » Griffin

Depuis le 20 janvier l’Italien est monté en puissance passant de 5.5 points à 32.9% en 15.1 minutes à 9 points à 45.7% dont un bon 38.9% de loin, 4.2 rebonds et 1.8 passe en 20.4 minutes. Il profite notamment de l’attention de la défense sur Zion.

« Melli, quand Zion drive vers le cercle, attire les intérieurs loin du panier. Il est absolument essentiel d’un point de vue du spacing lorsque Zion est sur le terrain. Quand vous voyez la relation entre ces trois qui est en train de grandir, cela permet d’améliorer exponentiellement notre équipe. » Griffin

Via Pelicans.com