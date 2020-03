[Grosse boulette] Jamal Murray fait une Draymond Green sur Instagram : « Mon compte a été hacké… »

Si vous cherchez ce matin le compte Instagram de Jamal Murray, vous verrez qu’il a été désactivé. Si vous allez sur Twitter vous verrez aussi que le Nugget est dans les tendances aux USA. Pourquoi ça ? Pas parce qu’il a désactivé son compte mais plutôt la raison pour laquelle il a désactivé son compte. Le Canadien des Nuggets a posté une vidéo en story sur Instagram dont le contenu, mettant en scène également ce qui semble être sa petite-amie, était classé X.

Après la suppression des vidéos en question, des étranges photos sont apparues en stories (voir ci-dessous). Puis finalement le compte a été désactivé et il a expliqué sur Twitter qu’il avait été hacké, comme l’avait fait Draymond Green il y a quelques années, avant d’avouer…

First and foremost I would like to apologize to my fans. My account has been hacked, currently working on the issue. Thanks 🙏🏽

— Jamal Murray (@BeMore27) March 22, 2020