Les Pelicans prêts à s’aligner sur toutes les offres faites à Brandon Ingram ?

Après une free agency 2019 folle et une en 2021 qui s’annonce aussi dingue, celle de cet été devrait être bien plus calme. Si on ne sait pas quand elle aura lieu suit à la suspension de la saison, on sait quels seront la majorité des joueurs disponibles et parmi les meilleurs il y aura Brandon Ingram. L’ailier des Pelicans, qui réalise sa meilleure saison en carrière, sera free agent avec restriction et sans doute très courtisé.

Toutefois, sans trop de surprise, le Plain Dealer rapporte que les Pelicans prévoiraient de s’aligner sur toutes les offres qui lui seraient faites. Avant le début de la saison, les Pelicans n’avaient pas fait d’offre pour prolonger Ingram, préférant attendre de voir ce qu’il pouvait réaliser après son souci de caillot sanguin en fin de saison passée. Désormais on les voit mal le laisser partir et ils pourraient monter jusqu’au max pour le re-signer.

Cette saison il tourne à 24.3 points à 46.6% dont 38.7% à 3-pts, 6.4 rebonds et 4.3 passes, ce qui en fait un des favoris pour le titre de MIP.