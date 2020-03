Marcus Smart tient à alerter : « C’est ça la clé »

Hier, Marcus Smart, testé positif au coronavirus, était l’invité de CNN et a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé.

Il a tenu surtout à alerter sur le fait qu’il soit positif, mais n’a aucun symptôme, ce qui est un facteur qui compliqué les choses pour stopper la propagation du virus.

« Quand je l’ai appris, ça a été une surprise. Comme je l’ai dit, je me sens bien. Je n’ai aucun symptôme. Je n’ai eu aucun symptôme. Quand ils m’ont dit que je l’avais j’étais là : ‘Oh wow.’ Cela vous alerte vraiment sur ce qui se passe et la situation actuelle. » Smart

D’où la nécessité de prendre toutes les précautions et de se confiner.

« C’est ça la clé, parce que les gens qui contractent le virus peuvent être asymptomatiques, et c’est vraiment difficile de savoir qu’ils ont le virus. Si vous côtoyez des gens, êtes avec vos amis, de la famille et que vous ne vous confinez pas, vous devenez un propagateur du virus sans le savoir. Et c’est ça la clé parce que vous ne pouvez pas savoir juste en regardant quelqu’un s’il l’a ou pas parce qu’il peut être en pleine forme, et quand même l’avoir et le transmettre, et voilà tout le problème que nous avons à l’heure actuelle. Il faut prendre ça très au sérieux. Être positif. Je vais bien, ça va aller, mais je veux alerter sur ce qui se passe, sur les précautions à prendre, pas seulement pour vous protéger vous, mais aussi pour protéger les autres. » Smart