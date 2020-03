JO Tokyo : Le CIO se donne 4 semaines pour prendre une décision

Depuis quelques jours de nombreuses voix s’élèvent chez les sportifs pour une annulation des JO de Tokyo. Jusque là c’était impensable pour Tokyo et le CIO d’annuler ou repousser le plus grand événement sportif de la planète. Voici ce que le CIO déclarait le 17 mars :

Mais selon la BBC, face à la pression des sportifs, qui pour beaucoup ne peuvent pas se préparer normalement, et de certains comités nationaux, le CIO a revu un peu sa position. Il a tenu une réunion aujourd’hui et s’il a écarté une nouvelle fois l’annulation de la compétition, il semble prêt à réfléchir à les repousser. Il se donne une deadline fixée dans 4 semaines pour prendre une décision.

A voir s’il y a un report si c’est de quelques mois ou une année. Autre option qui devrait être étudiée, celle de tenir des JO à « échelle réduite »

TOKYO 2020 update:

The IOC has given itself a deadline of 4 more weeks to consider a postponement of Tokyo 2020.

It held an Executive Board meeting this afternoon & ruled out a cancellation.

Comes amid mounting criticism of its stance by athletes & national Olympic committees.

— Dan Roan (@danroan) March 22, 2020