Larry Harris sur la draft des Warriors : « Nous n’avons pas de besoin particulier, juste d’un bon joueur, n’importe où du poste 1 au 5 »

Actuelle lanterne rouge de la NBA, les Warriors sont bien placés pour récupérer un choix de draft très élevé, peut-être même le numéro 1. Mais dans un contexte de confinement, comment la franchise de la Baie prépare-t-elle cette échéance ? Si les voyages sont interrompus, les recherches, elles, continuent notamment pour Larry Harris, l’un des scouts qui ont permis de bâtir la dynastie des hommes de Steve Kerr via la draft.

« Chacun a des joueurs sur lesquels il doit rechercher des informations. Nous avons beaucoup de coachs et d’autres contacts, donc il y a beaucoup d’échanges téléphoniques. Cela nous donne encore plus de chances. Nous n’avons eu pas le luxe de faire autant de travail sur une draft depuis plus de 5 ans. Maintenant, nous avons des heures et des heures de vidéos à regarder. Y aura-t-il des interviews ? Des workouts individuels ? Pourrons-nous approcher les joueurs avant la draft ? Tout ça est inconnu pour l’instant. » Larry Harris