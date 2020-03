On ne va pas se mentir, difficile cette semaine de faire un quiz sur l’actu des 7 derniers jours tellement elle a été pauvre. De ce fait, on vous propose un quiz sur la saison régulière, en attendant qu’elle reprenne, ou non.

Qui a été élu MVP du All-Star Game ? LeBron James Anthony Davis Chris Paul Kawhi Leonard

Qui affiche le pire bilan de la ligue ? Warriors Cavaliers Hawks Knicks

Qui détient le record du plus grand nombre de points inscrits sur un seul match ? Kyrie Irving James Harden Damian Lillard Bradley Beal

Kent Bazemore est dans l'effectif des Hawks Blazers Wolves Kings

Stephen Curry a été absent plusieurs mois en raison D'une fracture à la main D'une rupture du ménisque D'une fracture au coude D'une entorse de la cheville

Lequel de ces joueurs n'a pas été suspendu pour violation du programme anti-drogue de la ligue ? John Collins Malik Monk Troy Brown Jr. Wilson Chandler

Avant de signer aux Clippers, Joakim Noah était en rééducation suite à une blessure au pied A l'épaule au tendon d'Achille au genou

Laquelle de ces équipes a battu deux fois les Bucks ? Heat Lakers Celtics Sixers

Lequel de ces joueurs n'a pas été élu joueur du mois ? James Harden Luka Doncic Anthony Davis Jayson Tatum

Les Bucks détiennent la plus longue série de victoires avec 12 16 18 14

Quiz NBA : as-tu bien suivi la saison NBA jusqu'à sa suspension ?