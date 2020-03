PJ Tucker va ouvrir son magasin de chaussures

Grand fan de sneakers, PJ Tucker possède une incroyable collection et chaque saison il porte une centaine de chaussures, la plupart rares. Le 3 & D de Houston a décidé de passer à la vitesse supérieure et d’ouvrir sa propre boutique de sneakers, ce qu’il a annoncé lors d’un live sur l’Instagram de Nice Kicks.

« Nous cherchons à faire l’inauguration en octobre. Nous avons beaucoup d’énormes collaborations à venir. Nous allons prendre du plaisir, et je suis excité. » Tucker

Un magasin qui ouvrira à Houston même si on ne connait pas encore l’emplacement. Il s’appellera « Better Generation ».

« La culture sneakers à Houston est cool, il y a beaucoup de collectionneurs et de gens qui aiment les chaussures ici, bien plus que je ne le pensais, mais je pense qu’il devrait y avoir plus d’activité. » Tucker