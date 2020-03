Danny Ainge : « L’an dernier il y avait plus de bouches à nourrir, et ça n’a juste pas marché »

Malgré la perte de Kyrie Irving durant l’été, les Celtics se portent toujours aussi bien, merci pour eux. Même si leur saison a pas mal été perturbée par les blessures, les hommes de Brad Stevens pointent à la 3e place de la Conférence Est à l’heure où la NBA est en pause. Danny Ainge est d’ailleurs revenu sur la saison actuelle avec la confirmation du talent de Jayson Tatum et l’intégration de Kemba Walker.

« Il joue très bien et je ne suis pas inquiet sur sa capacité à faire ressortir le ballon lors des prises à deux, surtout avec sa taille et sa longueur. L’équipe essaye juste de s’adapter à lui, ainsi qu’à Kemba [Walker], Gordon [Hayward], Jaylen [Brown] et Marcus [Smart] ; ils essayent de tous se trouver les uns les autres. Je pense que c’est le seul défi auquel nous faisons face. Je ne veux pas porter malheur, mais je suis enthousiaste par rapport à son développement et à celui de Jaylen et Marcus. Je pense qu’ils vont tous devenir encore meilleurs. » Danny Ainge