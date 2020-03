Eric Paschall et Draymond Green associés à l’intérieur la saison prochaine ? Steve Kerr : « C’est une combinaison qui peut marcher »

Avec le départ de Kevin Durant et les blessures longue durée de Stephen Curry et Klay Thompson, les Warriors ont connu une saison pour le moins inédite puisqu’à l’heure où la NBA est en pause, ils occupent la place de lanterne rouge de la ligue. Mais ces absences ont au moins eu l’avantage de révéler certains joueurs, dont le rookie Eric Paschall.

Auteur d’une solide saison à 13.9 points, 4.6 rebonds et 2.1 passes de moyenne à 49.7% aux tirs, le 41e choix de la dernière draft a été l’une des rares satisfactions pour les Warriors cette année.

« Eric Paschall, grâce à sa force physique, sa puissance et sa confiance en attaque, a l’air d’un gars que l’on peut lancer en playoffs dès maintenant et qui peut tenir sa place. C’est comme ça qu’on voit les choses, lorsque vous regardez les deux meilleures équipes s’affronter en saison régulière ou un match de playoffs, vous vous dîtes : Ce joueur peut-il être sur le terrain ? Avec Éric c’est un grand oui. Et c’est génial. Il a un profil moderne en étant costaud, puissant et en pouvant défendre sur plusieurs positions, personne ne peut le déborder au poste ou dans le périmètre. » Steve Kerr