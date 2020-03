LeBron James ? Rudy Gay : « Un Decepticon »

Deux jours avant que LeBron James – dans sa 17ème année NBA – ne publie une vidéo de lui en plein workout, Rudy Gay – 33 ans, dans sa 14ème année NBA – évoquait justement avec The Athletic l’impressionnante longévité du Laker.

« C’est dingue. En 14 ans de carrière, j’ai connu mon lot de blessures. Voir LeBron à ce stade de sa carrière être toujours en bonne santé et être toujours capable de jouer à ce rythme, c’est fou. Il est comme un Decepticon ou un truc du genre, man. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne saurais pas l’expliquer. C’est difficile à croire, mais c’est différent aujourd’hui. Il a commencé à quoi, 19, 18 ans ? Donc il est dans sa 17ème année à 35 ans ? Et Vince a quoi lui, 41, 42, et est dans sa 21ème année ? » Rudy Gay