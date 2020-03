Rick Pitino défend R.J. Barrett : « Scottie Pippen ne pouvait pas shooter à plus de 3 m quand il est arrivé en NBA »

Après deux années passées au Panathinaikos suite au scandale de corruption lié à l’université de Louisville (où il a coaché de 2011 à 2017), Rick Pitino est de retour aux États-Unis pour coacher Iona en NCAA. Coach des Knicks de 1987 à 1989, il a réagi au possible recrutement de Mark Jackson, Tom Thibodeau ou Jeff Van Gundy comme successeur de Mike Miller (en place par intérim depuis le licenciement de David Fizdale) dans une interview avec le New York Post.

« Les trois correspondraient je pense. Ils ont besoin de discipline, de structure, et bien sûr de joueurs. Si on disait : ‘Hey, Mark Jackson est le head coach ou ‘Van Gundy est le head coach’, je pense que les free agents auraient envie de jouer pour eux. » Rick Pitino

Le journal new-yorkais lui a aussi demandé son avis sur R.J. Barrett, choisi en 3ème position de la draft 2019 et qui en 56 rencontres disputées cette saison signe des moyennes de 14.3 points à 40.2% (32% à 3-points, 61.4% aux lancers-francs), 5 rebonds et 2.6 passes en 30.4 minutes par match.

« J’adore le gars de Philadelphie, (Ben) Simmons. C’est un joueur aux talents multiples, les gens ont essayé de parler de ce qu’il n’était pas capable de faire, comme ils l’avaient fait avec moi quand les Knicks ont drafté Mark Jackson. Ils ont essayé de me dire qu’il était trop lent, qu’il ne pouvait pas shooter, et ma réponse était la suivante : ‘Dites-moi ce qu’il peut faire, pas ce qu’il ne peut pas faire’. Et c’est la même chose avec Barrett. Il est grand, a beaucoup de capacités, et tout le monde en NBA progresse sur son shoot. Scottie Pippen ne pouvait pas shooter à plus de 3 mètres quand il est arrivé en NBA, et c’est devenu un shooteur à 3-points. Je pense qu’il va devenir un excellent joueur de basket. » Rick Pitino