Rudy Gay : « Sans le tournoi NCAA, où serait C.J. McCollum ? Steph Curry ? »

Dès le lendemain de la suspension de la saison NBA, la NCAA avait suivi en annonçant l’annulation de la March Madness, tournois de conférences et tournoi final compris. Une décision inévitable mais forcément difficiles pour beaucoup de jeunes qui font leurs preuves chaque année durant cette période et à quelques mois de la draft.

« On veut tous jouer, c’est sûr. J’ai entendu que cela allait durer un moi, ceci et cela. Les gens sur Instragram se demandent quand la saison va reprendre. Peu importe, je veux juste finir la saison, qu’on fasse tout ce qu’on peut, puis voir comment mettre en place la suivante. J’ai de la peine pour les joueurs NCAA parce que beaucoup de gens se sont faits dans ces tournois. Où serait C.J. McCollum sans le tournoi ? Steph Curry ? Vous voyez ce que je veux dire ? Kenneth Faried il n’aurait jamais… Beaucoup de gars se font un nom durant le tournoi, donc c’est dur pour eux. Nous, nous sommes déjà là, on a un job, mais eux se battent pour gagner leur vie. » Rudy Gay