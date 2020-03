Nouvelle journée de confinement sans NBA et nouveau quiz ! Cette fois il est consacré aux Hall of Famers et à leur parcours. Si on les associe souvent à une, voire deux franchises, on oublie parfois qu’ils ont passé une ou plusieurs saisons dans d’autres franchises… C’est parti !

Dans laquelle de ces équipes Patrick Ewing a-t-il joué ? Heat Sonics Nets Raptors Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Hakeem Olajuwon a-t-il joué ? Raptors Wolves Magic Pistons Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Shaq a-t-il joué ? Rockets Celtics Bulls Sixers Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Gary Payton a-t-il joué ? Suns Magic Bucks Wolves Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Dominique Wilkins a-t-il joué ? Bucks Blazers Heat Spurs Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Mitch Richmond a-t-il joué ? Lakers Sonics Wolves Spurs Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Scottie Pippen a-t-il joué ? Sonics Pistons Rockets Magic Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Tracy McGrady a-t-il joué ? Mavs Pistons Nets Clippers Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes George Gervin a-t-il joué ? Pistons Bulls Hawks Sonics Correct ! Faux ! - Dans laquelle de ces équipes Moses Malone a-t-il joué ? Spurs Heat Mavs Knicks Correct ! Faux ! - Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Facebook Facebook Dites-nous juste qui vous êtes, pour accéder à vos résultats ! Voir mes résultats >> Quiz NBA : Ah mais ce Hall of Famer a joué dans cette équipe ?! J'ai eu %%score%% bonnes réponses sur %%total%% Partagez vos résultats Facebook Facebook