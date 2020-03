A la demande des athlètes, Team USA souhaite un report des Jeux Olympiques

Le membre du CIO Dick Pound a indiqué hier que les JO de Tokyo seraient reportés, ce qui va dans le sens de la demande de très nombreux comités nationaux, dont celui des Etats-Unis. Team USA a publié hier un communiqué demandant le report après avoir sondé ses athlètes.

« Nous remercions les 1 780 athlètes de l’équipe américaine d’avoir partagé leur avis, pour leur honnête contribution alors que nous adressons les problèmes liés au COVID-19 et aux Jeux de Tokyo, et de s’être assurés que nous tenions notre promesse de faire passer les athlètes en premier. Nous sommes maintenant convaincus d’avoir entendu un large éventail de points de vue et d’avoir compris la diversité des défis auxquels nos athlètes sont confrontés. Nous regrettons qu’aucune issue ne puisse résoudre toutes les préoccupations auxquelles nous sommes confrontés. Notre conclusion à ces réponses des athlètes c’est que même si les préoccupations en matière de santé pourraient être atténuées d’ici la fin de l’été, les énormes perturbations liées à l’environnement d’entraînement, aux contrôles antidopage et aux processus de qualification, ne peuvent pas être surmontées de manière satisfaisante. De ce fait, il est plus clair que jamais que la voie du report est la plus prometteuse, et nous encourageons le CIO à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les Jeux puissent se dérouler dans des conditions sûres et équitables pour tous les concurrents. » Susanne Lyons, boss du comité olympique américain et Sarah Hirshland, présidente.