Daniel Oturu se présente à la draft

L’intérieur des Golden Gophers de Minnesota Daniel Oturu (20 ans, 2m08) a annoncé sur Instagram qu’il allait se présenter à la draft. Il sort d’une grosse saison dans son Etat natal puisqu’il a doublé sa moyenne de points lors de cette saison sophomore avec 20.1 points à 56.3% dont 36.5% à 3-pts, 11.3 rebonds et 2.5 contres en 34 minutes.

Il a réalisé 18 double-doubles et un match à 30 points dans un succès face à Michigan, ce qui lui a valu d’être élu dans le 1er cinq défensif de la Big 10 et d’être dans le second 5 de la conférence.

Il est toutefois annoncée seulement en fin de premier tour, début de second.

Voici le meilleur de sa saison pour mieux le connaître.