Zion Williamson : « Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être intimidé »

Pour le site officiel des Pelicans, Zion Williamson a dressé son portrait, voici quelques morceaux choisis :

Athlète préféré quand il était gamin

Meilleurs moments en tant qu’athlète

A chaque fois que je remporte un titre, que ce soit lorsque j’ai remporté le titre ACC avec Duke, mon triplé en high school (titres d’État), ou alors les titres lorsque j’étais plus jeune. Les moments où tu remportes un titre, sont toujours les meilleurs et ceux dont tu te souviens.

Pourquoi avoir choisi le numéro 1 ?

Je l’avais à Duke. J’ai hésité à reprendre mon numéro du lycée, le 12, mais le numéro 1 c’est pour le numéro 1. J’essaye d’être le meilleur et j’avais le sentiment que ça me correspondait mieux.

Une chose que les fans seraient surpris d’apprendre sur lui

Rituel d’avant-match

Un souvenir unique au basket lorsqu’il était enfant

Lors de l’été avant d’aller au lycée, nous sommes allés au championnat national AAU en Virginie. Nous nous sommes très bien débrouillés, nous avons commencé par 4 ou 5 victoires et nous avons perdu, je crois, notre 6ème match. Puis il y a une personne qui est venue me voir et qui m’a dit ‘Je ne sais pas ce qu’il en sera exactement, mais gamin, tu vas être spécial.’ A ce moment-là, j’étais genre ‘Que quelqu’un éloigne cet étranger de moi’ (sourire), mais ce sont ces petites interactions dont tu te souviens des années plus tard. J’y pense depuis très longtemps, ça m’a vraiment marqué.