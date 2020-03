En 1998, Paul Pierce voulait être drafté par les… Clippers

Né à Oakland le 13 octobre 1977, Paul Pierce a ensuite passé toute son adolescence à Inglewood, où il est devenu la star de l’équipe de basket locale durant ses deux dernières années de lycée. Après trois années à l’université de Kansas, c’est tout naturellement qu’il était attiré par un retour à Los Angeles alors que les Clippers avaient hérité du 1er choix de la draft en 1998.

« Les Clippers avaient le premier choix et je me disais : ‘Je veux rentrer et jouer à la maison’. J’ai fait un workout pour eux, puis j’en ai demandé un deuxième. On m’annonçait 2ème choix par les Vancouver Grizzlies. Les Clippers voulaient un big man, ils ont choisi (Michael) Olowokandi. » Paul Pierce