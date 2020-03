JO Tokyo : Gregg Popovich sera bien présent en 2021

C’est officiel, les JO de Tokyo auront lieu l’an prochain (date encore à déterminer) et certains commençaient à se poser la question de la présence de Gregg Popovich, 71 ans, qui s’était engagé jusqu’en 2020 et dont il se murmure qu’il pourrait prendre sa retraite très bientôt. Jerry Colangelo, 80 ans, à la tête de Team USA, a confié que tout le monde, dont Pop, sera présent.

« L’engagement qui a été pris pour 2020 est toujours valable, nous sommes tous partants et nous nous engageons. Il est important de faire face aux inconnus et à ce virus. Cela aussi passera et nous serons de retour pour le bien-être de tous. » Colangelo

Récemment Pop et Colangelo avaient dévoilé une liste de 44 joueurs susceptibles d’aller aux JO et elle pourrait être actualisée d’ici l’an prochain. Toutefois, suivant la nouvelle date pour les JO, et si la saison NBA 2020-21 venait à démarrer bien plus tard, il pourrait y avoir un conflit de calendrier.

« Nous suivrons les consignes. Il faut attendre de voir comment tout se goupille et nous nous ajusterons. Nos joueurs sont d’abord des joueurs NBA, ne nous y trompons pas. » Colangelo

Les matchs amicaux prévus, notamment face à la France, vont être annulés.

Via ESPN