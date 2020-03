Kareem Abdul-Jabbar : « Anthony Davis est le joueur auquel je ressemble le plus »

Hier sur Twitter le légendaire Kareem Abdul-Jabbar s’est livré à un question-réponse dont voici quelques morceaux choisis.

Sur le joueur actuel à qui il s’identifie le plus

« Anthony Davis est le joueur auquel je ressemble le plus, mais je n’ai jamais shooté à 3-pts comme lui le fait. Toutefois, tous les autres aspects de son jeu sont similaires au mien. »

S’il n’avait pas le shoot à 3-pts, KAJ avait une arme létale : le fameux sky hook.

J’ai appris le sky hook lorsque j’étais au collège, en utilisant un exercice rendu célèbre par George Mikan. Wilt Chamberlain a contré un des mes hoot shots durant mon année rookie mais après ça il ne pouvait plus défendre sur moi. Dans mon prime personne n’a contré mon hook.

Une arme qui n’a cependant jamais été copiée, étrange même si elle est très difficile à maîtriser.

« Si quelqu’un bossait sur les fondamentaux, il pourrait faire le sky hook. Je ne sais pas si quelqu’un pourrait répliquer mon style personnel, mais il pourrait y apporter sa propre touche. »

Et quand on lui demande quel a été son adversaire le plus coriace, ce n’est pas Wilt Chamberlain (qu’il a affronté alors que ce dernier était sur la fin de sa carrière)

« Le joueur le plus coriace que j’ai affronté ce serait Nate Thurmond (Hall of Famer et 5 fois All-Defensive Team). C’était un très bon défenseur et il utilisait sa technique et sa longueur pour essayer de défendre sur moi. »

Concernant le joueur actuel avec qui il aimerait jouer, il rétorque :

« Si je jouais à cette époque, je ferais équipe avec Kevin Durant. Avec son shoot extérieur et mon jeu intérieur, nous serions vraiment complémentaires. »

Quant au joueur actuel qu’il ajouterait à une de ses équipes, voici son choix :