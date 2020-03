La NBA prête à jouer jusqu’en septembre pour ne pas annuler la saison ?

La NBA a suspendu la saison régulière au moins jusqu’au 11 avril et à l’heure actuelle impossible de dire si elle pourra reprendre et quand. Au vu de la situation actuelle aux Etats-Unis, et un pic de l’épidémie qui semble loin d’être atteint, il parait improbable qu’elle reprenne dans les semaines qui viennent. On parle donc d’une possible annulation, mais comme la confiait David Griffin récemment, cela n’est pas du tout d’actualité.

« Avec le fait que tout change rapidement et est en constante évolution, il serait prématuré de dire ce qui va se passer au final avec la NBA. Je sais clairement que la ligue est très attentive à l’idée de recommencer à jouer. L’idée d’annuler la saison n’est pas du tout dans leur esprit, et nous étudions toutes les possibilités de livrer un produit aux fans. » Griffin

Selon Ramona Shelburne, la ligue veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette saison 2019-20 ne soit pas annulée, quitte à la repousser plusieurs mois.

« Il y a un sentiment général parmi les propriétaires et les joueurs, que quoi qu’il arrive, ils veulent sauver la saison, que ce soit en juillet, que ce soit en août, que ce soit en septembre, alors qu’il en soit ainsi. Je ne pense pas que quiconque veuille commencer une nouvelle saison sans couronner un champion cette saison. » Shelburne

Même son de cloche chez un autre journaliste d’ESPN : Brian Windhorst. Et ce n’est sans doute pas la concurrence de la NFL qui arrêtera la NBA

« Je pense qu’ils feront tout ce qu’il faut, peu importe ce qu’il y a d’autre au calendrier. Je n’écarterais pas que la NBA joue en septembre, pas du tout. » Windhorst

Les joueurs auront aussi leur mot à dire là-dedans, eux qui pourraient avoir été à l’arrêt pendant de longues semaines.