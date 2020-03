Mark Cuban otpimiste sur une reprise de la saison NBA avant le mois de juin

Suspendue au moins 30 jours, la saison NBA ne devrait pas reprendre mi-avril et se pose donc la question d’une possible annulation. Mark Cuban reste toutefois optimiste sur la reprise.

J’espère que d’ici mi-mai, nous allons retourner à la normale et que la NBA jouera des matchs. Peut-être sans les fans, mais nous jouerons parce que le sport joue un rôle tellement important. Vous savez, les gens veulent avoir quelque chose pour lequel se réjouir, quelque chose autour duquel se réunir et quelque chose qui leur procure de l’excitation. Si je devais parier, en me basant sur les discussions que j’ai eues avec des personnes du CDC et d’autres instances, je dirais que pour la reprise avant ou après le 1er juin, je choisirais avant.