NCAA : Obi Toppin élu joueur de l’année

L’ailier fort de Dayton, Obi Toppin, a été élu AP Player of the Year et succède à Zion Williamson au palmarès du joueur de la saison en NCAA. Ce n’est pas une surprise puisque le Flyer a guidé les siens à une magnifique saison en tournant à 20 points à 63.3% dont 39% à 3-pts, 7.6 rebonds, 2.2 passes, 1.2 contre et 1 interception en 31.6 minutes. Sa cote est montée en flèche durant la saison et il est un potentiel premier choix.

Dayton réalise le doublé puisqu’Anthony Grant est élu coach de l’année par l’Associated Press, une première depuis 2004 lorsque Jameer Nelson et Phil Martelli avaient été élus joueur et coach de l’année avec Saint Joseph.