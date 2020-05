Penny Hardaway pousse un coup de gueule contre la G-League

Grâce à son nouveau programme pour attirer de jeunes stars sorties du lycée, la G-League a récupéré 3 des meilleurs prospects de la cuvée 2020, dont Jalen Green, meilleur joueur de sa génération, mais aussi Daishen Nix, considéré comme le meilleur meneur, et qui s’était pourtant engagé avec UCLA depuis des mois. Cela ne plait pas à la NCAA et à ses coachs, dont Penny Hardaway, coach des Tigers de Memphis.

“Je ne pensais pas que la G-League était faite – et je peux me tromper – pour aller recruter des gamins qui veulent aller à la fac et les en empêcher d’y aller. Je pensais qu’ils allaient être une ligue, qui, si tu veux aller à l’étranger ou alors ne pas du tout passer par la fac, serait la meilleure solution avant d’aller en NBA. Mais de faire revenir les gars sur leur engagement ou dans les facs où ils ont déjà signé et continuer de parler à leurs parents, c’est presque comme du tampering. Je ne suis vraiment pas d’accord avec ça.” Penny