Pau Gasol : « C’est inévitable de penser à la retraite »

Alors que le planning des prochains mois reste très flou en raison de l’épidémie de COVID-19, Pau Gasol, opéré d’une fracture de fatigue du pied gauche il y a presque un an, poursuit sa rééducation, dans l’espoir de jouer une dernière saison pro. Sinon, ce sera la retraite.

« C’est inévitable de penser à la retraite, sans aucun doute. Surtout que je vais avoir 40 ans dans quelques mois. Donc j’ai cela à l’esprit oui. » Pau Gasol

Le pivot avait été coupé par les Blazers le 20 novembre dernier.

« C’est quelque chose qui arrivera tôt ou tard. On espère que ce moment n’est pas encore venu. Mais j’en profite également pour me concentrer sur la Gasol Foundation et sur des projets hors terrain. Je réfléchis aussi à quelle sera ma prochaine étape professionnelle, mes prochains challenges. Tout en essayant de me donner une chance de continue à jouer. Mais à l’heure actuelle, la priorité est de surmonter cette pandémie. Tout le reste est complètement secondaire. » Pau Gasol

Et comme tout le monde pour le moment, il espère que la situation s’arrangera le plus vite possible.

« Nous devons approcher cette situation avec inquiétude, sensibilité et responsabilité, qu’elle soit personnelle, familiale ou sociale. J’ai la chance d’avoir des parents appartenant au monde médical et qui ont bien conscience des mesures et des précautions qui sont nécessaires de prendre. Et qui savent aussi que vis-à-vis de leur âge, ils doivent être plus prudents. Nous devons être responsables, suivre les recommandations de nos gouvernements et gagner la bataille contre ce virus. » Pau Gasol

via Eurohoops