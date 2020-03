Shaquille O’Neal sur le jeu intérieur actuel : « Nous ne le considérons pas comme étant en évolution mais comme étant soft »

Voici ce que déclarait Ray Allen à propos d’un futur retour du jeu intérieur en NBA il y a un peu plus d’un an dans une interview avec Brandon ‘Scoop B’ Robinson. Ce dernier a aujourd’hui demandé l’avis de Shaquille O’Neal sur la question.

« Ça dépend de quel type de big man on parle. La dénomination ‘big man’ correspond à n’importe qui au poste 5, n’est-ce pas ? J’entends des gens dire : ‘Oh, les big peuvent shooter, le jeu évolue…’. Nous les big guys plus âgés, nous ne le considérons pas comme étant en évolution, mais comme étant soft. Parce que les gars ne veulent pas aller au contact en bas. D’accord. Nouvelle ère, nouvelle génération, je ne peux pas leur dicter une façon de jouer, ni leur imposer ce qu’il faut faire. Je peux leur donner des petits pistes ici et là pour faciliter le jeu. J’étais le premier big guy à partir en coast-to-coast etc, mais le jeu était plus facile en allant chercher des tirs à hauts pourcentages. Imaginez-moi essayer de remonter le ballon en Finales NBA. On n’aurait pas gagné. Quand tu es un big, tu dois utiliser tes capacités pour aller chercher le shoot au plus haut pourcentage possible pour gagner. L’équipe qui a le meilleur pourcentage aux lancers-francs ou à 3-points est toujours l’équipe qui gagne. Analytics ou pas, c’est un fait.