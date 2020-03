Iman Shumpert sur LeBron James : « C’est peut-être son plus grand super-pouvoir »

À Cleveland de 2015 à 2018, Iman Shumpert a fait partie de l’équipe historique ayant remonté un 3-1 aux Warriors « imbattables (73-9) » en Finales NBA en 2016. À la tête de cette dernière, le meneur d’hommes, LeBron James.

« Il y a quelque chose chez Bron, c’est qu’il doit partager ses connaissances basket avec les gens. C’est peut-être son plus grand super-pouvoir, sa capacité à mettre tout le monde sur la même longueur d’ondes. Ça fait presque peur. Il peut tout expliquer de long en large sur le basket. Son QI basket est incroyable. En termes de connaissances du playbook, de positionnement de chaque joueur sur le terrain, du playbook des coachs en face et de leur style de jeu. Par exemple tu arrives à Philly et il te sort qu’ils vont jouer comme ça parce qu’ils viennent d’embaucher un nouveau coach défensif qui sort de trois années à Georgetown et qu’il le connaît… T’es là genre, quoi ?! Ou alors un gars est signalé dans le scouting report comme étant bouillant et il nous dit : ‘Oui je l’ai laissé prendre ce tir parce qu’il n’est qu’à 26% dans le corner gauche. Il est à 46% à 3-points, mais seulement 26% dans le corner gauche’. Et toi tu es là, oui monsieur ! Thanks bro (sourire). Ça te donne l’impression que tu n’as pas fait tes devoirs. Il t’annonce des trucs avant que ça arrive aussi. » Iman Shumpert