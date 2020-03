« C’était la première fois que je le voyais vulnérable » Tom Bialaszewski, ex-assistant coach des Lakers à propos de Kobe Bryant

Assistant coach et scout NBA pendant 10 ans et aujourd’hui assistant à l’Olimpia Milano, Tom Bialaszewski s’est entretenu avec Adrian Wojnarowski à propos de son passage aux Lakers, où il a côtoyé Kobe Bryant, notamment durant l’année de sa rupture du tendon d’Achille. Au 80ème match de la saison et alors qu’il s’est battu toute l’année pour décroche un spot en playoffs.

Bialaszewski a travaillé pour les Lakers entre 2012 et 2016, la dernière année professionnelle de Bryant.

Full episode of The Woj Pod with Italian League coach Tom Bialaszewski on life in isolation and Kobe’s reach to his childhood home. https://t.co/estogXFr2n pic.twitter.com/QFIsNYofTr

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 25, 2020