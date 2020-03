Michael Jordan sur Tony Parker : « De le voir progresser et avoir cette incroyable carrière, je suis très heureux pour lui »

Michael Jordan s’exprime très très rarement, encore moins sur les joueurs français, mais dans le documentaire « Tony Parker confidentiel » diffusé sur TMC, il a brièvement évoqué Tony Parker lors du passage des Hornets à Paris pour le NBA Paris Game.

« C’est vraiment un plaisir de le côtoyer, de passer du temps avec lui. Il m’a dit qu’il avait grandi en venant me voir jouer à Chicago quand il venait avec sa famille. De le voir progresser et avoir cette incroyable carrière, je suis très heureux pour lui. De le connaitre et qu’il soit mon ami c’est encore mieux. J’adore passer du temps avec lui. Il est venu jouer pour mon équipe des Hornets pendant un an. Il voulait venir, et pour moi, il avait les connaissances pour enseigner aux plus jeunes. Pour moi c’était une bénédiction qu’il le prenne de cette façon et vienne partager son expérience avec l’équipe. […] J’adore passer du temps avec lui et sa femme. Être à Paris est plus facile quand il est là ! (rire) Il connaît toutes les bonnes adresses. » Michael Jordan