Joe Ingles : « Aucun hôtel ne voulait nous prendre »; « Je suis confiant dans le fait que tout ira bien pour notre équipe »

Le soir du 11 mars, peu après l’annonce du test positif au coronavirus de Rudy Gobert, les joueurs d’Utah ont été placés en quarantaine pendant près de 5 heures afin d’être testés dans le vestiaire visiteurs de la Chesapeake Energy Arena d’Oklahoma City, où devait initialement se tenir la rencontre Thunder – Jazz.

« C’est horrible. Le prélèvement dure 10 secondes, ça vous remonte tellement loin dans le nez que vous avez l’impression que ça va vous ressortir par le haut de la tête. Une des sensations les plus inconfortables de ma vie. Tous les gars avaient les larmes aux yeux après le test, c’est ce que ça provoque. Et ensuite ils font un autre prélèvement dans la gorge aussi. » Joe Ingles

Le groupe a ensuite quitté la salle en bus, en quête d’un endroit où passer la nuit.

« Aucun hôtel ne voulait nous prendre. Finalement on a pu aller au Residence Inn, il était entre minuit et 1 heure du matin. » Joe Ingles

Le lendemain, ils ont repris la route pour Salt Lake City. Dans la matinée, les résultats des tests ont été communiqués et il a été annoncé que Donovan Mitchell avait également été testé positif. Une semaine plus tard, un tremblement de terre de 5,7 sur l’échelle de Richter a frappé l’Utah.

« Toute la maison a commencé à trembler, vraiment je le dis sans exagérer, toute la maison tremblait. On entendait l’escalier bouger, des cadres tomber des murs… On a une allée très raide devant la maison, je me suis demandé si quelqu’un n’était pas rentré dans la maison en voiture. » Joe Ingles