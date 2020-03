Elu joueur de l’année, Obi Toppin se présente à la draft

Elu hier joueur de l’année en NCAA par l’Associated Press, l’ailier fort de Dayton Obi Toppin, a décidé de s’inscrire à la draft NBA. Aucune surprise puisqu’il est attendu très haut, dans le Top 10, voire le Top 5. Difficile toutefois de le voir choisi en première place puisqu’il a déjà 22 ans et on sait que les franchises ont tendance à privilégier des joueurs plus jeunes.

Il a tourné à 20 points à 63.3% dont 39% à 3-pts, 7.6 rebonds, 2.2 passes, 1.2 contre et 1 interception en 31.6 minutes.