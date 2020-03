La NBA et le syndicat des joueurs font un don de 2 millions de dollars

Lors de l’annonce de sa campagne NBATogether, la NBA s’est engagée à un don de 50 millions de dollars, via notamment ses joueurs, et aujourd’hui elle annonce avec le syndicat des joueurs, un don commun de 2 millions de dollars. Un don qui va servir à soutenir dans le monde la lutte contre le coronavirus, avec un million qui sera destiné au fonds de réserve de l’OMS, et à plusieurs organisations comme Crisis Text Line, Direct Relief ou encore Share Our Strenghts.

Ce dont s’ajoute à ceux de très nombreux joueurs et propriétaires : Kevin Love, Zion Williamson, Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns, Joel Embiid, Luka Doncic, Devin Booker ou encore Stezve Ballmer et Mark Cuban. Au total ce sont déjà près de 40 millions de dollars qui ont été donnés par la NBA et WNBA.