Shaquille O’Neal : « C’est devenu de la haine pour David Robinson et les Spurs, mais ce n’était qu’une invention »

À la fin des années 90 et au début des années 2000, il y avait encore pas mal de très bons pivots en NBA. Mais deux d’entre eux en particulier étaient de grands rivaux : Shaquille O’Neal et David Robinson. On se souvient notamment de ce dernier match de la saison 1994, où le second, qui jouait aux Spurs, a marqué 71 points pour s’emparer du trophée de meilleur marqueur au premier, qui était alors sophomore. Mais leur relation va au-delà de cette petite anecdote, et c’est encore le Shaq, qui est né à San Antonio, en personne qui en parle le mieux dans son autobiographie.

« Je l’admirais quand j’étais au lycée à Cole High, dans la ville de San Antonio. Il commençait alors sa carrière, j’étais joueur de l’année pour mon équipe et lui pour la sienne. Une fois, je lui ai demandé un autographe. Il a marqué son nom très vite, un peu comme s’il voulait se dépêcher, qu’il en avait marre. Il m’a un peu mal traité, c’était mon joueur préféré. Ce n’est pas grave, mais je me suis dit : « Toi, quand je vais jouer contre toi je vais te manger ». Je ne le déteste pas en dehors des terrains, je devais juste le dominer parce que j’en avais marre de cette image parfaite qu’il avait. C’était le gars que tout le monde adorait alors que moi j’étais ce grand méchant loup qui dunkait sur tout le monde. On essayait de faire de lui le gentil et moi le méchant, ça ne m’allait pas. Donc je devais lui rentrer dedans. » Shaquille O’Neal.

Il a un peu développé ce sujet récemment, et il a légèrement nuancé le portrait pas forcément flatteur qu’il avait fait du pivot des Spurs. Il reconnait même avoir lui-même monté cette histoire en épingle pour se motiver.

« C’était un bon gars, il était gentil et respectueux, c’était quelqu’un de gentil. Je ne suis pas une brute, il faut vraiment forcer pour m’énerver. David me demandait toujours comment j’allais, comment ma famille allait… Il était tellement gentil… Donc je devais inventer quelque chose pour être en colère. Quand je suis arrivé à San Antonio et que les fans m’ont hué… Vous me huez chez moi ? OK… C’est devenu de la haine pour David Robinson et les Spurs. Mais c’était une invention. » Shaquille O’Neal.

Le Shaq a eu tout le loisir de prendre sa revanche, en éliminant les Spurs de Robinson à deux reprises sous le maillot des Lakers, en 2001 et en 2002.

Via Heavy.com.