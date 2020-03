Rudy Gobert : « Il ne faut pas tomber dans la peur, car la peur c’est pire que tout »

Atteint du coronavirus, Rudy Gobert voit le bout du tunnel. L’intérieur a eu des symptômes modérés, même si certains subsistent, comme la perte de l’odorat et du goût comme il le confiait avant-hier sur Twitter. Ce soir, lors d’un live Instagram avec son agent Bouna NDiaye, il a donné de ses nouvelles.

« Ça va, on survit. Je me sens de mieux en mieux. Il y a quelques jours je m’essoufflais beaucoup plus vite qu’avant. Je jouais au ping-pong et j’étais essoufflé. Des choses que je faisais habituellement très facilement et je m’essoufflais un peu rapidement que d’habitude. Mais là je sens quand même que je me sens mieux de jour en jour. J’essaye de dormir entre 8 et 10 heures par nuit, et je reprends mon rythme petit à petit. »