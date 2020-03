Même si la fin saison est repoussée, John Wall attendra la saison prochaine

A l’heure actuelle impossible de savoir ce qu’il adviendra de la saison NBA 2019-20, suspendue au moins jusqu’au 11 avril, mais qui ne reprendra de toute façon pas si tôt. On parle d’une possible reprise en mai, voire juin, ce qui permettrait à certains joueurs blessés de finalement revenir pour cette fin de saison très tardive. On peut penser à Kevin Durant, même si son agent a déclaré que c’était très peu probable, ou à John Wall. Absent de longue date également en raison d’une rupture du tendon d’Achille, les Wizards ont pris énormément de précautions avec lui, répétant qu’il ne rejouerait pas cette saison. Mais est-ce que leur position pourrait changer ? D’après le GM Tommy Sheppard ce n’est pas le cas.

« Nous avons dit depuis le début que nous étions impatients de voir John jouer la saison prochaine, et je pense que cela restera notre position sur le sujet et notre attitude. Nous sommes très impatients de voir John Wall en tenue l’an prochain. Je ne pense pas que tout ça change cela. » Sheppard

Il faut en général entre 11 et 15 mois pour un tendon d’Achille et si John Wall ne reprendre qu’en octobre lors du training camp (si cela ne change pas d’ici là) il aura manqué environ 20 mois de compétition.

Via Washington Post